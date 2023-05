Il contadino che fu registrato in tre bande partigiane in cui non era mai stato 

Leggi su agi

(Di martedì 30 maggio 2023) AGI - Alla fine della seconda guerra mondiale il suo nome è stato inserito in ben trecome partigiano combattente, ma in realtà Cesare Ciammaichella fu più semplicemente una delle migliaia di vittime civili della ferocia nazista. E venne persino arbitrariamente “arruolato” come soldato all'8 settembre 1943, nonostante non avesse prestato servizio militare, né prima né durante il conflitto. La storia deldi Brecciarola, nell'agro di Chieti, merita di essere raccontata, perché esemplificativa della disinvoltura con cui nel dopoguerra vennero stilate le liste delleper il riconoscimento dell'attività partigiana contro l'occupazione tedesca, che in Abruzzo fu particolarmente dura, considerato che per la prima volta in Italia vi furono applicate le strategie del terrore con le rappresaglie e le stragi di civili ...