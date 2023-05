“Il consiglio comunale è uno strumento | ma Fridays non diventa un partito politico” | parla l’ecoattivista eletta a Brescia col centrosinistra

(Di martedì 30 maggio 2023) “Ilè unononun, ma è importante per noi avere delle persone che portino l’attenzione sui nostri temi, anche a livello istituzionale”. Valentina Gastaldi è una delle prime attiviste difor Future elette in: ha 22 anni, è studentessa di Relazioni internazionali e diplomazia a Padova, è statacon la listaAttiva. Un risultato importante, non solo perché con 748 preferenze è stata la quarta candidata più votata nella coalizione didi Laura Castelletti, ma anche perché segna l’inizio di un esperimento, all’interno del movimento, per incidere in modo nuovo sulla politica locale. ...

In piazza Baiamonti in occasione della catena umana le parole del consigliere Monguzzi: "Tutto ilchiede la coesistenza del glicine con il museo della resistenza. L'Anpi si è ...Stangata per i ristoranti di piccole dimensioni e forti aumenti per gli alberghi, ma risparmi per le famiglie . Ildi Sorrento ha approvato le nuove tariffe della Tari, la tassa sui rifiuti, che tengono conto del principio 'chi inquina paga', alla base della legge che nel 2017 ha istituito l'...Variazione di bilancio al centro deldi questo pomeriggio. E tornano le scintille tra maggioranza e opposizione. In apertura è stato l'assessore al Bilancio e vicesindaco Marco Perini a tracciare il quadro della ...

Amedeo Volpe è il nuovo consigliere comunale della Lega: formalizzate le dimissioni di Vincenzo D'Incecco IlPescara

Connessa alla nomina della nuova giunta c’è la partita dei consiglieri comunali. Prima seduta martedì alle 18, all’ordine del giorno l’elezione del presidente del consiglio comunale e la comunicazione ...La nuova Giunta comunale del secondo mandato amministrativo del sindaco Marco Scaramellini, già pienamente operativa, è stata presentata ufficialmente nella Sala consiglio di Palazzo Pretorio. "Ringra ...