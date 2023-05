Il Comitato pendolari sud Milano e Lodigiano interviene sulla riattivazione della linea S12 | «già domattina potrebbe ripartire»

(Di martedì 30 maggio 2023) «Benvenuto all'Assessore Lucente. Non è la prima volta che si annuncia la S12 a Melegnano. Occorre invece stilare un preciso Cronoprogramma e soprattutto svincolare la Melegnano-Bovisa». Tutti gli articoli di 7giorni sull'argomento dal 2012.

... che non vengono minimamente usati daia causa dell'elevato costo del biglietto. Turismo ...assoluta è garantire il benessere e la sicurezza dei cittadini partendo dall'ascolto del...Attraverso un comunicato stampa diramato ai media, ilLitoranea Roma Nord comunica di avere inoltrato alla nuova amministrazione regionale le lettere scritte lo scorso marzo alla precedente da parte di quasi tutti i sindaci dei comuni ...'IlLitoranea Roma Nord comunica di avere inoltrato alla nuova amministrazione regionale le lettere scritte lo scorso marzo alla precedente da parte di quasi tutti i sindaci dei comuni ...

Comitato Pendolari, potenziare corse nel fine settimana Fregeneonline.com

“Il Comitato Pendolari Litoranea Roma Nord comunica di avere inoltrato alla nuova amministrazione regionale le lettere scritte lo scorso marzo alla precedente da parte di quasi tutti i sindaci dei com ...“In merito alle notizie di cronaca che vedono, ancora una volta, in stato di agitazione i dipendenti Eav della tratta Benevento-Cancello, vista anche la nota in tal senso del presidente della Provinci ...