Ida Platano su tutte le furie | pronta a denunciare | è veramente grave

(Di martedì 30 maggio 2023) Idacostretto a recarsi dei carabinieri: questa volta nessuna intenzione di farlo passare liscia.aveva già avvertito di non compiere più questo sbaglio Durante la giornata di ieri, la dama più famosa del parterre di Uomini e Donne, aveva dichiarato di avere una grandissima notizia da dare. Molti pensavano che si trattasse di qualcosa che riguardasse anche il suo fidanzato Alessandro Vicinanza che entra nella diretta della compagna per dare il grande annuncio. Alla fine i due non hanno proprio un bel nulla da dire o forse non è ancora il momento adatto. Hanno smentito un’ipotetica gravidanza e soprattutto il matrimonio, che cosa bolle in pentola? Moltissime persone hanno iniziato a pensare che avessero creato questa diretta per attivare nuovamente l’attenzione sui loro profili di Instagram dove, inevitabilmente, hanno iniziato a lavorare grazie alla grandissima ...

Manila Nazzaro e Stefano Oradei allo scoperto, gli indizi social svelano l'amore: 'Il mio tutto sei tu'e Alessandro Vicinanza in crisi Un post social scatena (di nuovo) i rumors sulla ...e Alessandro Vicinanza in crisi Un post social scatena (di nuovo) i rumors sulla coppia: 'Quando ti stanchi...' Uomini e Donne, Alessandra Fumagalli e Alice Bologna alleate contro Luca ...e Alessandro Vicinanza in crisi Un post social scatena (di nuovo) i rumors sulla coppia: 'Quando ti stanchi...' Manila Nazzaro e Stefano Oradei allo scoperto, gli indizi social svelano l'...

Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi Un post social scatena (di nuovo) i rumors sulla coppia: «Quando leggo.it

Dopo giorni di silenzio e l'annuncio di Nicole Santinelli sulla fine della sua storia con Carlo, arrivano le parole anche di Andrea Foriglio, la non scelta della tronista di Uomini e ...Il durissimo sfogo dell'ex dama del trono over: "Immondizia vera e propria. Parlo e non mi sto zitta" Nelle scorse ore Ida Platano una ex protagonista del ...