Icardi in doppietta | il Galatasaray è campione di Turchia

(Di martedì 30 maggio 2023) Ildi: ventitreesimo titolo per i giallorossi che dopo quattro anni tornano a dominare. Finisce 4-1 il match decisivo con l’Ankaragucu, con unamessa a segno da Mauroe le due reti, una del classe 2000 Yilmaz, e una di Oliveira. Il club si aggiudica così il titolo con due giornate d’anticipo, salendo a 82 punti. L’attaccante argentino raggiunge quota 21 gol in campionato, ponendosi al secondo posto della classifica cannonieri, dietro all’inarrivabile Enner Valencia con 29. Ilsi aggiudica inoltre l’accesso alle qualificazioni per la prossima Champions League. SportFace.

La squadra turca ha guadagnato la matematica certezza del titolo con due turni di anticipo e 82 punti in classifica.diMertens,e Zaniolo hanno vinto lo scudetto in Turchia con il Galatasaray . La squadra turca si è aggiudicata il titolo di campione per la 23esima volta nella storia grazie ...Bum bum:chiude il match. E il Galatasaray è campione di Turchia. Con unadell'ex capitano dell'Inter pratica chiusa per i giallorossi al 23° titolo, dopo 4 anni di astinenza. Finisce 4 - 1 il ...La squadra di Dries Mertens ha conquistato il titolo con due turni di anticipo grazie alla splendida vittoria sul campo dell'Ankaragucu: finisce 1 - 4, condi. Galatasaray campione ...

La decide una doppietta di Icardi: Galatasaray campione di Turchia La Gazzetta dello Sport

Zito Luvumbo porta in vantaggio il Cagliari contro il Parma al 90' Il Cagliari la ribalta contro il Parma all’Unipol. Al 90' Del Prato riesce ad evitare il colpo di Lapadula ma serve il pallone a Luvu ...Il Galatasaray di Mertens, Icardi e Zaniolo ha vinto il campionato turco. A contribuire decisamente è stata una doppietta di Mauro Icardi ...