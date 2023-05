I Cinquestelle occupano la Giunta per le elezioni FdI | sono senza argomenti e si rifugiano negli atti di prepotenza

(Di martedì 30 maggio 2023) Per protestare contro un emendamento della maggioranza presentato dal deputato di Forza Italia, Pietro Pittalis che, riconteggiando le schede elettorali delle ultime, toglierebbe un seggio all’M5S, i parlamentari del Movimento 5 Stelle alla Camera hanno occupato l’aula dellaper le, bloccandone i lavori per ben due volte. L’emendamento interviene sul calcolo delle schede nulle considerando valide anche quelle dell’uninominale nelle quali l’elettore ha contrassegnato il simbolo di due liste a sostegno dello stesso candidato. Ma il correttivo introdotto, che intende interpretare la volontà dell’elettorato, non è piaciuto ai grillini. Di qui la decisione di bloccare l’aula dellaper leuna prima volta. Poco prima delle 19 di oggi, quindi, i lavori della ...

Caos in Giunta per le elezioni della Camera, i Cinque Stelle occupano l’aula La Stampa

La protesta riguarda l'emendamento Pittalis (Fi) sulla nullità delle schede: il partito di Conte rischia di perdere un seggio ...