I bambini accolgono Mattarella cantando Romagna mia

(Di martedì 30 maggio 2023) Il Presidente della Repubblica Sergioin visita nelle zone alluvionate è stato accolto così in una scuola di Cesena al canto di "mia". Le immagini e le emozioni tra strette di mano e saluti. (Fonte: Quirinale Youtube)tra gli alluvionati: "Non siete soli...

...della Repubblica Sergio Mattarella in piazza Saffi a Forlì per il primo incontro istituzionale della sua giornata nelle zone della Romagna colpita dalle alluvioni e alcunilo......della Repubblica Sergio Mattarella è in piazza Saffi a Forlì per il primo incontro istituzionale della sua giornata nelle zone della Romagna colpita dalle alluvioni e alcunilo......della Repubblica Sergio Mattarella è in piazza Saffi a Forlì per il primo incontro istituzionale della sua giornata nelle zone della Romagna colpita dalle alluvioni e alcunilo...

Giochi, sport, laboratori: ecco tutti i centri estivi per i bambini di Belluno Corriere Delle Alpi

Fanno discutere le parole del capogruppo della Lega, Roberto Pilone, durante il Consiglio Comunale di lunedì sera, a San Mauro Torinese. Il contesto era quello di una mozione presentata dal capogruppo ...Il ministro della Protezione civile e delle politiche del mare ha 'polemizzato' sul mancato invito degli esponenti di Governo ...