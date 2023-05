(Di martedì 30 maggio 2023) Se da una parte la comunità internazionale ha tirato un sospiro di sollievo per la fine della pandemia dall’altra ci si prepara ad una guerra con le case farmaceutiche che hanno monopolizzato il settore e non sembrano voler cedere ad una rinegoziazione vantaggiosa dei contratti per i vaccini anti-19. Solo in Italia infatti con la campagna vaccinaleal palo sono circa 15 milioni le dosi dirimaste inutilizzate che entro fine anno dovranno essere distrutte perché in scadenza. Uno spreco di denaro pubblico senza precedenti che si aggira al momento intorno ai 300 milioni di euro. Soldi buttati via ma necessari per non lasciare il Paese impreparato difronte ad un eventuale recrudescenza del virus. Stesso problema dei Paesi Ue che nel corso degli ultimi mesi hanno chiesto di cancellare o rivedere gli accordi sottoscritti ...

Sette societa' hanno messo a segno ricavi compresi tra i 200 emilioni: la cooperativa trentina Cavit (fatturato 2022 per 264,8 milioni, - 2,3% sul 2021), la veneta Santa Margherita (260,7 ...A queste politiche retributive di riconoscenza dell'importante lavoro svolto dai dipendenti Fcr, si sono aggiunti ulteriorieuro di fringe benefit che Fcr ha deciso di erogare a dicembre quale ...... "sono per la sistemazione idrogeologica del Po, in piu' credo che l'Ue eroghera'- 400 milioni dal Fondo di solidarieta' per le catastrofi naturali". Lo ha detto il ministro degli Esteri, ...

I 300 mln per il vaccino contro il Covid ormai inutile Panorama

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 28 mag - I sei miliardi in arrivo da Bruxelles sul dissesto idrogeologico come annunciato dalla presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, "son ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 26 mag - La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 300 milioni di euro per rimuovere gli ostacoli tecnici all'interoperabilita' ferroviaria ...