Himiway Escape Pro | E-bike 48V

(Di martedì 30 maggio 2023) LaPro rappresenta un’opzione avvincente nel panorama delle e-, grazie al suo design ispirato a un ciclomotore e alla robusta qualità costruttiva. Si distingue per la presenza di pneumatici di dimensioni generose, il che ne amplia la versatilità su terreni vari. Il design stesso richiama le caratteristiche di una bicicletta a motore, con il sedile fisso e le sospensioni posteriori a doppia bobina.ProL’Pro risulta essere l’ideale per coloro che desiderano un’e-dal carattere unico ed elegante per spostamenti locali su varie tipologie di terreno, mostrando una tolleranza verso un peso complessivo più elevato. In questa recensione, vedremo quali sono tutte le sue caratteristiche ...