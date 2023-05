Highlights Cecchinato-van Assche 1-6 1-6 3-6 | Roland Garros 2023 VIDEO

(Di martedì 30 maggio 2023) Marcoesce subito di scena al. A passare è il classe 2004 francese van, alla prima partecipazione a Parigi e alla seconda in carriera in uno Slam, che lascia solo 5 game all’italiano, 6-1 6-1 6-3 il punteggio, centrando il primo successo nel main draw di un Major. Brutta prestazione di, che chiude nel peggiore dei modi la stagione su terra. SportFace.

In alternativa, anche Sportface.it seguirà l'incontro di primo turno trae Van Assche garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti,e le parole dei ...PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Van Assche scenderanno in campo lunedì ... infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti,, ...PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Wu scenderanno in campo oggi, martedì 23 ... news, approfondimenti,e le parole dei protagonisti per tutto l'arco della settimana.

Highlights Cecchinato-van Assche 1-6 1-6 3-6, Roland Garros 2023 ... SPORTFACE.IT

Marco Cecchinato affronterà contro Yibing Wu nel secondo turno dell'ATP 250 di Ginevra 2023, torneo in programma dal 21 al 27 maggio.A che ora e come seguire il primo turno del torneo ATP 250 di Ginevra 2023 tra Marco Cecchinato e lo statunitense Ben Shelton.