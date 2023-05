Highlights Boston Celtics-Miami Heat 84-103 | playoff NBA 2023 VIDEO

... guidata dai 28 punti di Jimmy Butler (nominato MVP della serie) e i 26 del sorprendente Caleb Martin, ammutolendo il pubblico di. Jayson Tatum subisce una distorsione alla caviglia alla prima ...Sarà tra i Denver Nuggets e, appunto, gli Heat , capaci di vincere gara 7 al TD Garden di103 - 84. Una finale inedita: sarà la prima volta nella storia per Jokic e compagni, mentre Miami ...Derrick White eroe per una notte in Miami Heats -Celtics. Sotto di 1 a 3 secondi dalla fine, devia a canestro un errore da tre punti di Marcus ...

NBA, Miami domina Boston in gara-7: sarà finale contro Denver Sky Sport

The Miami Heat recovered after blowing a 3-0 lead in the Eastern Conference finals and will face the West champion Denver Nuggets in the NBA Finals.In Nba i numeri non mentono mai: per la 151esima volta su 151 la squadra avanti 3-0 in una serie al meglio delle sette dopo le prime tre partite riesce ad avanzare al turno successivo.