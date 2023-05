Highlights basket Bologna-Tortona 108-78 | semifinale playoff gara-2 Serie A1 2022 2023 VIDEO

Glidella ...In i numeri non mentono mai: per la 151esima volta su 151 la squadra avanti 3 - 0 in una serie al meglio delle sette dopo le prime tre partite riesce ad avanzare al turno successivo. E' accaduto ...Riviviamo quanto accaduto sul parquet con glidella sfida.

Basket, Milano-Pesaro 80-75: gli highlights di gara 2 della semifinale play-off Repubblica TV

NBA - E' ufficialmente iniziata la post season 2022-23, la fase più calda della stagione, quella conclusiva, che porta alla conquista del titolo di campione.In Nba i numeri non mentono mai: per la 151esima volta su 151 la squadra avanti 3-0 in una serie al meglio delle sette dopo le prime tre partite riesce ad avanzare al turno successivo.