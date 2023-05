Helena Prestes affronta Pamela | la decisione e il gesto della naufraga spiazza i concorrenti 

(Di martedì 30 maggio 2023)Camassa: lae ilieri sera nel corsosettima puntata de L’Isola dei Famosi ha lasciato l’Isola di Sant’Elena ed ha raggiunto Playa Fantasma.insieme a Gian Maria sono tornati ufficialmente in gara dopo aver trascorso una settimana soli sull’altra isola. Leggi anche –> Nicole Murgia coinvolta in un gossip? L’ex gieffina interviene: “Fatela finita” (FOTO) Il confronto post puntata e ilNelle ultime ore la moha deciso di ...

e Gian Maria Sainato a L'Isola dei Famosi 2023 sono tornati ufficialmente in gioco. Questo è accaduto grazie all'inarrestabile modella brasiliana, che ha superato una prova battendo ...definitivamente Corinne Clery, e successivamente sono rientrati a piano titolo nel gioco Gianmaria Sainato ed. Difatti quest'ultima è riuscita a vincere la sfida contro le altre ...Dopo essere scontrata in diretta con, che l'ha accusata di non avere personalità, la naufraga ha vinto la prova leader della settimana . A commentare la sua vittoria ci ha pensato ...

Helena Prestes affronta Pamela Camassa: la decisione e il gesto della naufraga spiazza i concorrenti post puntata ...L'Isola dei Famosi, Alessandra Jalisse contro la naufraga: "Ha una doppia personalità" Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del reality show vip ...