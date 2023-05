Heat in finale grazie alla dritta di un rapper | ' Prendete Caleb | è un fenomeno'

S ono passate pochissime ore dalla fine di gara - 7, e la serie tra i Miamie i Boston Celtics può già essere legittimamente annoverata tra le più imprevedibili, insospettabili e assurde della storia recente Nba, una storia che, in passato, non si è certo negata colpi di ...B utler il braccio, coach Spoelstra la mente, poi c'è lui. Pat Riley è l'eminenza grigia, ormai anche per il colore dei capelli, dei Miamiche hanno stupito il mondo conquistando le Finals Nba da ottava testa di serie. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra ...... qualunque sarà il risultato, Martin ha già vinto la sua scommessa. Anzi, l'ha letteralmente ... Cole aveva scritto anni prima una canzone su Caron Butler , per 14 anni giocatore dei Miami, ...

NBA, Miami domina Boston in gara-7: sarà finale contro Denver Sky Sport

J Cole è amico di Butler, assistente di Spoelstra. Fu lui a consigliarli Martin. Che contro i Celtics ha fatto la differenza, soprattutto in gara-7 ...Nessuna testa di serie numero 8 ha mai vinto il titolo. Gli Heat ci provano contro Denver. È l'ennesimo capolavoro di ...