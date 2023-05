Handanovic | ‘The last dance’ | Torino-Inter fa 455 e chiude un cerchio

Leggi su inter-news

(Di martedì 30 maggio 2023) Per Samirsarà con ogni probabilità l’ultima partita in maglia nerazzurra. Il portiere sloveno si prepara infatti per scendere in campo da titolare per raccogliere la presenza numero 455. A chiusura di una storia lunga 11 anni. NUMERO 455 – Per Samirsabato non sarà una serata come le altre., infatti, rappresenta con ogni probabilità la sua ultima presenza in maglia nerazzurra. Quella numero 455, dopo essere sceso in campo nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina (vedi articolo). Difficile pensare che lo sloveno riesca a prendere il posto di André Onana in finale di UEFA Champions League e, proprio per questo, la gara contro i granata rappresenterà la suadance. Una carriera, quella di ...