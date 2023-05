Hakimi alla Lukaku? Inter | opportunità da studiare

Leggi su inter-news

(Di martedì 30 maggio 2023) Achraf, dopo una sola stagione all’, ha preso la via di Parigi. Dove, però, non si è affatto ambientato (vedi articolo). Per i nerazzurri potrebbe esserci la possibilità diun’operazione ‘’, anche se gli ostacoli sono molti. RITORNO DA VALUTARE – Achrafha lasciato un vuoto nel cuore dei tifosi dell’, che sono riusciti a godersi le sue prestazioni soltanto per una stagione. Che coincide anche con quella dello scudetto 2020-2021. L’esterno marocchino è stato infatti poi sacrificato sull’altare del calciomercato proprio nell’estate seguente, con un’offerta impossibile da rifiutare da parte del PSG. A Parigi, però,non si è affatto trovato bene. E anche lui in questa stagione è finito al centro delle ...