Hai un’irrefrenabile voglia di dolci? Attenzione | potrebbe essere la spia di un problema a cui rimediare

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 30 maggio 2023) Ladinon ti dà tregua?nascondere qualcosa di più allarmante del semplice desiderio di togliersi uno sfizio. Isono il punto debole di tantissime persone: dalla classiche torte alle crostate, dal tiramisù ai bomboloni, dalle ciambelle alle brioche, passando per pastiere, cannoli, strudel e chi più ne ha più ne metta. Non c’è niente di male nel togliersi uno sfizio di tanto in tanto. Tuttavia, quando ladi dessert si fa irrefrenabile,indice di una cui è necessarioprendendo i provvedimenti adeguati. Hai unairrefrenabile diil segnale di unda ...