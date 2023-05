Guerra in Ucraina | il ministro Crosetto ha presentato al Copasir il nuovo decreto per l’invio di armi a Kiev

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 maggio 2023) Il contenuto è secretato, come sempre accaduto nelle altre occasioni. Ciò che si sa, invece, è che ildella difesa Guidohanella giornata odierna alilperdiall’. Nella fattispecie si tratta del settimo provvedimento che va nello stesso verso: cinque sono stati presentatidal governo guidato da Mario Draghi, due dall’esecutivo di centrodestra della premier Giorgia Meloni. Il titolare della Difesa, tra l’altro, nelle stesse 24 ora ha parlato anche di pace. Ospite del programma ‘Oggi è un altro giorno‘ in onda su RaiUno, il fondatore di Fratelli d’Italia ha detto la sua sulla fine delle ostilità e sul ruolo del Vaticano, in relazione alle mosse messe in campo da ...