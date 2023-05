Guerra civile in Kosovo | 14 alpini italiani feriti | 3 gravi ' Attacchi inaccettabili'

09:17 Alto rappresentante politica estera Ue Joseph Borrel: "violenza scioccante, la parti riducano la tensione" 08:37 : Contro i militari della missione Kfor sono stati anche esplosi colpi di arma ......della sua riunificazione e dipendente dal gas russo a causa della sua paura del nucleare. ... E il cancelliere Scholz, a parte gli ingenti investimenti nella nuova(100 miliardi in più nel ...Dati impressionanti, un vero e proprio bollettino di. Numeri indegni per un Paese. Nella maggior parte dei casi non si tratta di incidenti ma di stragi annunciate. Servono dei fatti ...

Celebrazioni per il centenario della guerra civile irlandese Euronews Italiano

(di Lorenzo Trombetta) (ANSAmed) - BEIRUT, 30 MAG - Una trentina di uomini, guidati da due leader religiosi, si avvicinano con aria minacciosa a due donne sdraiate in costume sulla spiaggia pubblica d ...Sono 41 i militari del contingente internazionale rimasti feriti. E tra i 14 italiani, del nono reggimento alpini L'Aquila, tre lo sono seriamente ma non rischiano la vita. Intervenuti per disperdere ...