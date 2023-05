Gualtieri | La capitale ricorderà Portoghesi con gratitudine

Scongiuri e non, nellala gente giallorossa si sta organizzando per sostenere ancora una ... da Rossella Sensi al sindaco, da Venditti a Damiano dei Maneskin e tanti altri. All'...Chissà se è la volta buona per togliere a Roma il non invidiabile titolo dimondiale delle buche L'intenzione da parte del sindaco Robertoc'è, almeno a giudicare dal piano annunciato in Campidoglio che prevede, entro il 2026, il rifacimento di tutte le ...Sono già tantissimi i tifosi arrivati nellaungherese e entro stasera ci sarà la maggior ... Come il sindaco di Roma Robertoe il presidente del Coni Giovanni Malagò, entrambi ...

"Tavolo Permanente per la Salute", prima riunione in Campidoglio Roma Capitale

L'assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, ha partecipato questa mattina all'inaugurazione del "Bibliopoint Lucas" presso l'Istituto Comprensivo "Teresa Sarti" nel quartiere Torrino-Mezzocammi ...La situazione rifiuti a Roma è tale che più volte anche gli sponenti del mondo dello spettacolo sono insorti, denunciando in diverse occasioni lo stato in cui versa la Capitale. Da Elena Santarelli a ...