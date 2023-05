Guai per Douglas Costa | rischia un anno di carcere | il motivo

(Di martedì 30 maggio 2023) Brutte notizie per l’ex calciatore della Juventus,, chel’arresto da parte della giustizia di Rio Grande do Sul per il mancato pagamento del mantenimento dei figli. Inoltre, spiega Tuttosport, la sentenza emessa dall’ottavo tribunale di Porto Alegre sancisce che la reclusione dell’atleta dovrà essere di une potrà essere eseguito da un ufficiale di polizia o da un ufficiale giudiziario. Pertanto il giocatore potrebbe essere trasferito in qualsiasi. Pronto il ricorso Il giocatore brasiliano, attualmente al Los Angeles Galaxy, ha fatto sapere, tramite il suo avvocato, che presto presenterà il ricorso per annullare la decisione. Inoltre, spiega Tuttosport, l’arresto prevede che il calciatore dovrò essere tenuto in un luogo separato dai normali detenuti.

Si mette maleSchlein: un po' di parlamentari hanno fatto le valigie, altri la bombardano sui giornali, altri ancora si mettono a firmarle petizioni contro, senza dimenticare che le elezioni ...Già sotto processo in Olandal'accoltellamento di un cugino, il 31enne dello Spartak Mosca è ora nel mirino della giustiziail contrabbando di centinaia di chili di drogasvariati milioni ......a smettere di sognare visto che al prossimo turno ci sarà il qualificato Olivieri, numero 231 del mondo. Occhio però a non sottovalutare l'aspetto fisico, con Andrea che non avrà molto tempo...

Nuovi guai per Promes: accusato di traffico di stupefacenti, lunedì l'udienza preliminare TUTTO mercato WEB

Il calciatore ex Juventus è finito nel mirino della giustizia brasiliana per il mancato pagamento degli alimenti dei figli. Adesso rischia un anno di carcere ...I due lotti, di circa 650 e 713 chili, a fine gennaio 2020 sono stati intercettati nel porto di Anversa in Belgio. L’attaccante è già sotto processo in Olanda per l’accoltellamento di un cugino ...