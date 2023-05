è stato assistente allenatore in Nba per, Bulls, Magic, Thunder e appunto, dal 2018, in Canada per i Raptors. E' il padre della promettente omonima ala degli Atlanta Hawks, matricola da ...La prima delle cinque panchine vacanti in NBA ha trovato un nuovo proprietario: secondo quanto riportato da ESPN e The Athletic, sarà Adrianil nuovo allenatore dei Milwaukee. La squadra che ha chiuso la regular season col miglior record della NBA ha deciso così di affidare all'ormai ex assistente allenatore dei Toronto ...Il fuoriclasse dei Milwaukeesarà titolare insieme a Jayson Tatum (Boston Celtics), Kevin ... ad oggi, l'unico rookie ad aver partecipato all'All Star Game dei grandi è stato Blakenel ...

Griffin ai Bucks, Nurse ai Sixers: è iniziato il valzer delle panchine La Gazzetta dello Sport

Milwaukee Bucks' point guard Jevon Carter has a player option he must decide on this summer. What could another contract with the Bucks look like