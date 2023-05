risultato più bello "Abbiamo agito sempre nel rispetto delle regole - ha concluso- .atto è previsto dalle norme della giustizia sportiva e poiché è stato condiviso da tutti, ...atto è previsto dalle norme della giustizia sportiva e poiché è stato condiviso da tutti ritengo sia il risultato più bello per il calcio italiano'. Così Gabriele, presidente Figc, ...all'inizio si è congratulato con le vincitrici dei trofei nazionali augurando buona fortuna ... Inmodo sarà possibile fare chiarezza su alcuni episodi che potrebbero risultare complicati ...

Gravina: "Questo è il risultato più bello. E la nostra giustizia è veloce e rigorosa" La Gazzetta dello Sport

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato del patteggiamento tra Juventus e Procura: “Dopo la verifica, l’accertamento e il giudizio arriva il momento di guardare al futuro con più serenità.Per la Juventus é finita di sicuro meno peggio di come ci si sarebbe aspettato: 718 mila euro di multa e stop. Nessun’altra penalizzazione oltre i 10 punti già tolti in classifica per la plusvalenze, ...