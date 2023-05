(Di martedì 30 maggio 2023) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Dovrebbero essereti domani -nel Consiglio dei ministri atteso alle 18 ma non ancora convocato- idi. Lo riferiscono all'Adnkronos fonti del Mef, sostenendo che una quadra sui nomi non è stata ancora trovata ma sarebbe vicina. Lasi rende necessaria dopo il blitz del governo del 4 maggio scorso, con cui è stata stabilita la decadenza pressoché immediata dei presidenti dei due enti e dei rispettivi cda. Col decreto veniva previsto il ricorso alla figura di uno straordinario al fine di assicurare la continuità amministrativa dei due Istituti in attesa che prenda forma la nuova governance tratteggiata dall'esecutivo. Con l'insediamento dei due-previsto entro 20 giorni dall'entrate in ...

Illavora da giorni ad un piano che potrebbe approdare nelle prossime settimane in Consiglio dei ministri, in vista delladel nuovo commissario che prenderà in mano il dossier della ...che ilnon vuole assolutamente, come ha per ultimo ribadito il vicepremier Antonio Tajani . Probabilmente dietro c'è la regia del superconsigliere di Mattarella, Ugo Zampetti , che in ...Per risolvere i problemi delbastano due modifiche costituzionale . Fissare una durata, ad ... con il potere di quest'ultimo di nominare e dismettere i ministri o di proporne lae la ...

**Governo: nomina commissari Inps e Inail in Cdm domani** La Nuova Ferrara

"Il Governo, contrariamente a quello che dichiara il presidente De Luca, ha la piena potestà di assumere iniziative avocando a se la risoluzione di problemi di rilievo nazionale come è la tutela della ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Alluvione Emilia-Romagna, Mattarella in visita: “Ricostruzione veloce, non siete soli” ...