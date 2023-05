Governo | Meloni a associazioni categorie | ' Ia è tema | stavolta non arriviamo tardi'

(Di martedì 30 maggio 2023) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Oggi c'è il, del quale credo sarà utile e necessario discutere, dell'intelligenza artificiale. Fino a oggi il progresso tecnologico ha consentito di ottimizzare le competenze umane, l'intelligenza artificiale invece costituisce un progresso che sostituisce le competenze umane. Questo ha una serie di conseguenze sui nostri modelli sociali, di lavoro e di welfare. Credo che sia necessario cominciare a ragionare di questa materia per evitare di ritrovarci nella stessa situazione che abbiamo vissuto con la globalizzazione". Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giorgiadurante l'incontro con ledi categoria a Palazzo Chigi, tutt'ora in corso. "Eravamo convinti che pur senza regole - prosegue ul presidente del Consiglio - la globalizzazione avrebbe risolto i nostri problemi, ...

...sta facendo bene al, sul piano economico (lo dicono i dati) e sullo scacchiere internazionale (lo dicono i leader ed i giornali esteri). Alla fine forse è tutto molto semplice: Giorgia..."I nostri provvedimenti si sono quindi concentrati soprattutto sui fragili, sulle donne, sui giovani e sui percettori del reddito di cittadinanza", ha detto. Inoltre, ilha intenzione ...La richiesta è contenuta nel documento approvato dal consiglio dell'associazione illustrato dal presidente Antonio Patuelli alla presidente del Consiglio Giorgiae aloggi a Palazzo ...

Ultimo'ora: **Governo: Meloni a associazioni categorie, 'Ia è tema ... La Svolta

Oggi c’è stato un confronto tra il governo Meloni e i sindacati per redigere un programma di lavoro condiviso in materia economica e fiscale. Ha preso il via a Palazzo Chigi il confronto tra il ...'Sui salari un osservatorio sul potere d'acquisto da istituire a Palazzo Chigi'. La premier presenta le riforme ai sindacati e alle aziende. Sul fisco, 'fringe benefit strutturali e detassazioni per l ...