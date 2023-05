Google Pixel Tablet potrebbe arricchirsi di due accessori ufficiali

Dietro a questo misterioso dispositivo sembra esserci dunque il motivo di gran parte dello sviluppo travagliato diFold . Non è infatti un mistero che la produzione diFold sia ...conferma il lavoro su un secondo smartphone pieghevole: potrebbe essere la risposta all'assenza di un'opzione intermedia tra ilFold e la serie8. All'inizio del mese,ha svelato il suo ultimo gioiello tecnologico: ilFold , un affascinante esempio di ingegneria avanzata nel mercato dei telefoni pieghevoli. Nonostante l'...Il fronte anteriore è occupato da un ampio display FullView IPS da 12 pollici (2000 x 1200) ...video fino a 1080p a 30fps e sistema operativo Android 12 con Magic UI 6.1 e accesso alPlay. ...

Migliora una funzionalità esclusiva dei Google Pixel TuttoAndroid.net

Un ingegnere di Google ha spiegato che l'azienda doveva lanciare due smartphone pieghevoli, e non uno solo: uno dei due, però, è stato cancellato.Gli smartphone pieghevoli di Google dovevano essere due, non uno solo. Lo rivela Ivy Ross, VP, Design for Hardware Products presso l'azienda di Mountain View, che nel podcast Made by Google ammette l' ...