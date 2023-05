Golf | DP World Tour | Edoardo Molinari guida un quartetto di italiani al Porsche European Open

Leggi su oasport

(Di martedì 30 maggio 2023) Il DPtorna in questo fine settimana con uno degli appuntamenti più importanti della stagione, il, in scena dall’1 al 4 giugno. Dal 2015 questo storico torneo viene disputato in Germania, con il sostegno proprio dell’importante azienda automobilistica. Sarà il Green EagleCourse di Amburgo ad ospitare il torneo. Il campione in carica è Kalle Samooja, in grado di trionfare lo scorso anno con una folle rimonta nell’ultimo round.chiuse al quinto posto, confermando il suo ottimo feeling con questo torneo che lo vide in seconda piazza nel 2021. Il torinese sarà uno dei quattro azzurri al via del torneo, insieme a Guido Migliozzi, Renato Paratore e Francesco Laporta. Tra gli uomini più attesi del ...