Golden Gala | Jacobs dice ' no' | salta ancora la sfida con Kerley

Un altro forfait, un'altra delusione per Marcell Jacobs, che dopo aver saltato l'esordio di Rabat, dice 'no' anche alla Diamond League di Firenze, dove venerdì sera avrebbe dovuto incrociare per la ...... con la misura di 6.91: "Certe misure non mi impressionano, soprattutto negli USA alcune misure appaiono alla portata di tutte; il 'roster' delè degno di una finale olimpica. Nella sua ...Cast stellare venerdì 2 giugno al2023 di atletica leggera in programma allo stadio Ridolfi di Firenze. E Jacobs c'è. Lo stop per la sciatalgia sembra rientrato. L'appuntamento fiorentino è la terza tappa stagionale della "...

Marcell Jacobs c'è: 100 al Golden Gala! Queen Atletica

Non arrivano buone notizie sulle condizioni di Marcell Jacobs. Il Golden Gala Pietro Mennea comunica che il campione olimpico Marcell Jacobs non potrà prendere parte alla gara dei 100 metri in ...Ancora problemi fisici per l’azzurro, dopo il forfait di Rabat. A questo punto l’esordio potrebbe essere a Parigi il 9 giugno ...