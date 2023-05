Golden Gala Firenze | quante stelle in Italia | attesa per il duello fra Jacobs e Kerley

Leggi su sportface

(Di martedì 30 maggio 2023) Il prossimo 2 giugno è alle porte, quandosarà la meta dell’atletica in tutti suoi ordini e gradi al livello mondiale. Neldella città di Dante andrà in scena una kermes di atleti che fanno pensare che la manifestazione insia un ricco antipasto dei Mondiali di categoria. Sicuramente uno scontro bello quanto entusiasmante sarà quello che vedrà nei 100 metri impegnati Marcelled il campione del mondo, lo statunitense Fred. L’americano è il favorito numero uno per la vittoria finale, ma l’no si sta ben allenando per non deludere alla grande gara organizzata in casa. Il campione europeo dei 60 indoor Samuele Ceccarelli avrà l’occasione, dopo essersi allenato quasi in clausura senza esporsi mediaticamente, di mostrare le sue ...