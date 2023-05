Giulia Tramontano scomparsa nel nulla | è incinta di sette mesi | sono giorni di angoscia

(Di martedì 30 maggio 2023) Passano le ore, i, e cresce l'apprensione per. La ragazza di 29 anni,disabato scorso da Senago (Milano). Da quel giorno non ha più avuto contatti con la famiglia.La giovane donna lavora agente immobiliare, è originaria della provincia...

Giulia Tramontano (incinta di 7 mesi) scomparsa a Milano, l'ultimo sms: la lite con il fidanzato e la scoperta ilmessaggero.it

