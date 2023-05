Giro del Delfinato 2023 | programma | orari | tv | streaming Le date e le 8 tappe

Leggi su oasport

(Di martedì 30 maggio 2023) Con ild’Italia ormai alle spalle, è tempo di dedicarsi ai prossimi grandi appuntamenti della stagione del ciclismo su strada. Domenica 4 giugno partirà da Chambon-sur-Lac, l’edizione numero 75 deldel, corsadi otto giorni che apre il percorso di avvicinamento al Tour de France. Il vincitore dello scorso anno, nonché recente vincitore deld’Italia Primoz Roglic non ci sarà, lasciando il ruolo di capitano della Jumbo-Visma e soprattutto di favorito d’obbligo a Jonas Vingegaard. Il danese torna in sella dopo la brillante vittoria aldei Paesi Baschi di due mesi fa. Tra i grandi nomi che saranno al via anche quelli di Richard Carapaz, Adam Yates, David Gaudu e di Giulio Ciccone, al ritorno alle corse dopo che il Covid gli ha impedito di partecipare al ...