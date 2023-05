Giovane incinta scomparsa | la Procura di Milano apre inchiesta

(Di martedì 30 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLadial momento indaga perdi persona, ossia ha aperto un fascicolo senza titolo di reato né indagati, sulla vicenda di Giulia Tramontano, 29ennedi sette mesi, che vive a Senago e della quale da sabato sera si sono perse le tracce. L’coordinata dal pm Alessia Menegazzo e dall’aggiunto Letizia Mannella e affidata al nucleo investigativo carabinieri e alla compagnia di Rho, sta vagliando comunque tutte le ipotesi e non sta escludendo alcuna pista. La, che lavora in una agenzia immobiliare, è originaria della provincia di Napoli ma risiede da cinque anni nel Milanese. A denunciare laè stato il suo fidanzato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

E' giallo sulla scomparsa di Giulia Tramontano, 29enne che vive a Senago, nel Milanese. L'ultimo contatto con la famiglia risale a sabato scorso. Po si sono perse le tracce. Ladi 7 mesi e i familiari hanno fatto partire un tam tam sui social per chiedere a chiunque l'abbia vista di segnalarlo alle forze dell'ordine. "Non c'è certezza degli abiti con cui si ......ennedi sette mesi, scomparsa da sabato dalla sua abitazione a Senago. L'Associazione, che si occupa di persone scomparse, ha verificato le segnalazioni giunte con i famigliari della...La sorella: "Potrebbe aver bisogno di aiuto" La scomparsa improvvisa dellaha messo in allerta i parenti. " È, quindi potrebbe avere bisogno d'aiuto ", dice al Corriere.it la sorella ...

Giovane incinta di sette mesi scomparsa nel Milanese Agenzia ANSA

Home Adn Kronos Senago, giallo su scomparsa Giulia Tramontano. Procura Milano apre inchiesta E’ giallo sulla scomparsa di Giulia Tramontano, 29enne di Senago, nel Milanese. L’ultimo contatto con la fa ...La Procura di Milano al momento indaga per scomparsa di persona, ossia ha aperto un fascicolo senza titolo di reato né indagati, sulla vicenda di Giulia Tramontano, 29enne incinta di sette mesi, che v ...