Giornata mondiale della Sclerosi Multipla | la facciata del Senato illuminata di rosso

Roma, 30 maggio 2023 Il Senato della Repubblica aderisce alladella Sclerosi Multipla e la facciata di Palazzo Madama si illumina di rosso. Ecco le immagini.Lunedì 5 giugno, in coincidenza con ladell'Ambiente indetta dall'ONU, prenderà il via la ventiseiesima edizione di CinemAmbiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata ...BAKU (AZERBAIJAN) " Si chiude con l'amaro in bocca per gli azzurri la secondadei mondiali di taekwondo a Baku. Dell'Aquila, Smiraglia e D'angelo si fermano infatti a un ...del titolo. ...

(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio 2023 Il Senato della Repubblica aderisce alla Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla e la facciata di ...Questo sito utilizza i cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione di altri siti, per proporti contenuti in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso ...