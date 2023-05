Giornalista del Tg5 risponde a Chiara Ferragni | “Libera o prigioniera?”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 30 maggio 2023) Ha spaccato il web la foto postata da, in cui l’imprenditrice si mostra seminuda in un selfie davanti allo specchio. Lo scatto, che su Instagram ha riscosso oltre 750mila like, ha aperto un dibattito social sulla libertà di celebrare il proprio corpo senza pregiudizi. La: “Seidel personaggio?” Ma tra i migliaia di commenti sotto il post dell’influencer, tanti positivi e altrettanti negativi, c’è anche quello di Elena Guarnieri,e volto storico del Tg5. Che le ha scritto: “Ciao. Ti senti davvero? O qualche volta seidel tuo personaggio?Questa foto mi fa tenerezza – prosegue – perché mi fa propendere per la seconda opzione. Spero di sbagliarmi. Un ...