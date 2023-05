Giorgia Soleri parla con i follower | Damiano David la riprende | “Devi farlo proprio adesso?” | VIDEO

Leggi su tpi

(Di martedì 30 maggio 2023)con ilaSiparietto social tracon l’influencer che è stata ripresa dal cantante dei Maneskin mentreva con i suoi. In un filmato postato sul profilo Instagram dell’attivista, infatti, i due si trovano insieme in macchina conche afferma: “Oggi finalmente vado a sistemarmi questa cofana che ho in testa”. “mentre sto facendo manovrafare le storie, cioè non ho capito” la interrompe il cantante mentre è alla guida dell’auto. “Ma perché scusa? Che fastidio ...