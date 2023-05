Giorgia Meloni e l’essenza nazionale della natura umana Scrive Ippolito

(Di martedì 30 maggio 2023) Le parole espresse stamani dal presidente del Consigliosono di grande rilevanza. Non si tratta, infatti, di uno dei tanti interventi che il capo di governo è tenuto a fare, e nemmeno di una semplice e formale apparizione ad un evento culturale organizzato dal SenatoRepubblica, con la presenza autorevole di studiosi del calibro di Francesco Perfetti e di Marcello Pera. Parlare di nazione è scomodare una categoria politica che ha una rilevanza etica fondamentale, accompagnata tuttavia sempre alla difficoltà di restare fedeli ad una semantica che sia corretta, sottratta ad ambiguità e priva di incrostazioni storiografiche ed ideologiche fuorvianti. Il richiamo a Ernest Renan, da lei proposto, è stato sicuramente giusto e opportuno, se non altro per l’influenza esercitata dalla sua famosa conferenza tenuta alla ...

Lo ha detto - a quanto si apprende - la presidente del Consiglio, parlando al tavolo con i sindacati in corso a palazzo Chigi."Mi ha colpito molto il fatto che prima di partire per il ...Lo ha detto, a quanto si apprende, la premieralle parti sociali riunite a Palazzo Chigi sul tema delle riforme e sui principali dossier in materia economica e fiscale . "Sono convinta ...Lo ha indicato, a quanto si apprende, la presidente del Consiglio,, nel corso del tavolo con i sindacati. "Stiamo lavorando al RepowerEu e alla verifica sul Pnrr esistente - ha ...

Si accelera per istituire la Commissione d’inchiesta sulla pandemia, per trasformare l’utero in affitto in reato universale e avviare le riforme ...Secondo la premier "Non è un fatto scontato che oggi si discuta di nazione e patria, non è irrilevante che siano diventate parole centrali e siano ...