Giorgi-Pegula | Roland Garros 2023 | programma | orario d’inizio | tv e streaming Precedenti e tabellone

(Di martedì 30 maggio 2023) Camilaaffronterà Jessicaal secondo turno del, secondo Slam della stagione di tennis che si disputerà sulla terra rossa di Parigi. L’appuntamento è per mercoledì 31 maggio, alle ore 11.00 sul Campo Philippe-Chatrier. Sarà dunque il primo match di giornata sul Campo Centrale dell’impianto francese. La 31enne marchigiana incrocerà la 29enne statunitense. L’azzurra, attuale numero 32 del ranking WTA, sarà chiamata a un’autentica impresa contro la numero 2 del mondo. L’americana è avanti per 7-2 nei, l’ultimo risale ai 32mi di finale del recente Masters 1000 di Indian Wells dovevinse in rimonta. Ultimo successo della nostra portacolori nella semifinale di Montreal nel 2021. In palio la qualificazione al terzo turno da ...

COURT PHILIPPE - CHATRIER Ore 11:45 -vs (3)a seguire - (5) Garcia vs Blinkova a seguire - (1) Alcaraz vs Daniel Non prima delle 20:15 - (3) Djokovic vs Fucsovics COURT SUZANNE - ...affronterà al secondo turno la testa di serie numero tre Jessica. Photo Credit: FFT Alize Cornet CamilaCamilain total pink domina sul rosso parigino La sua prestazione ha insomma convinto, così come è stato acclamatissimo anche il look sfoggiato dall'ex numero 1 d'Italia. Perché Camila, ...

Roland Garros, Giorgi doma la Cornet e il pubblico francese. L'azzurra al prossimo turno aspetta Jessica Pegula.Camila Giorgi, quando talento e grazia si fondono non ce n'è per nessuno: il completo supersexy ha fatto la differenza.