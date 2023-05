Gioia infinita per Mertens | è arrivata l’ufficialità

(Di martedì 30 maggio 2023) Driesha lasciato Napoli al termine della scorsa stagione, ma non ha mai lasciato il ricordo e l’amore dei napoletani. L’attaccante belga ora è al Galatasaray, dove sta vivendo una seconda giovinezza sportiva. Con la maglia giallorossa del club di Istanbul ha collezionato 7 reti e 3 assist ed è parso sin da subito fondamentale e decisivo. Ad aprile ha rinnovato il contratto con il Galatasaray per un’altra stagione e si giocherà anche la Champions League da protagonista assoluto.vince il titolo con il Galatasaray Per Driesquesta sera èuna notizia importantissima: è diventato Campione di Turchia con il Galatasaray. Grazie alla vittoria contro Ankaragucu per 1-4 con la doppietta di Mauro Icardi, un gol di Burak Yilmaz e un gol di Sergio Oliveira, i giallorossi ...

Calcio Napoli . Il primo round della semifinale scudetto è azzurro. Una sfidae bellissima che il Napoli Futsal porta a casa con cuore, forza ed il sostegno della folta ...l'esplosione di...Il primo round della semifinale scudetto è azzurro. Una sfidae bellissima che il Napoli Futsal porta a casa con cuore, forza ed il sostegno della folta ...decisiva per l'esplosione diin ...Non mi va di fare polemiche in un momento dicome questo; se qualcuno non vuole complimentarsi con mece ne faremo una ragione! Piuttosto, faccio davvero e con grande piacere i complimenti a ...

Franchi, “gioia infinita. Parleremo con tutti”. Brizzi, “rammaricato, vigileremo” Il Cittadino Pescia

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...“Francesco era entusiasta di frequentare il gruppo di bambini, con infinita gioia mia e di suo papà. Alla prima riunione, unitamente al versamento della quota annuale, io e mio marito abbiamo fornito ...