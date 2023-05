Gf Vip | Bellissimo gesto di Luca Onestini verso gli sfollati dell’Emilia Romagna

(Di martedì 30 maggio 2023) Negli ultimi giorni hanno fatto discutere sui social alcuni comportamenti di. L’ex vippone, infatti, ha sponsorizzato sui propri canali social un gioco online utilizzando come pretesto l’alluvione che ha colpito la. In che modo?vive proprio in Emiliae ha fatto sapere ai propri follower che, non potendo uscire di L'articolo

"Sarà", comunica lei con gioia. Pancione di cristallo con critiche Tornando al piccolo Thiago , proprio in questi giorni è stata consegnata a casa Zaccagni un'opera d'arte unica. Ai ...Tre le raccomandazioni: raggiungere al più presto la Fan Zone organizzata alCity Park, ... In tribuna anche tanti: da Totti a Rosella Sensi, dal sindaco Gualtieri a Verdone, passando per ......unrapporto". Anche Jovanotti infrange le regole della strada Ma Ultimo non è di certo il primo artista che infrange le regole della strada. L'1 marzo Max Laudadio , per la rubrica "...

Gf Vip, Bellissimo gesto di Luca Onestini verso gli sfollati dell'Emilia ... DailyNews 24

Dopo lo sfogo di Daniele Dal Moro su Twitter, l'ex gieffino ha aperto una porta alla venezuelana, augurandosi di poter sistemare le cose in seguito alle recenti incomprensioni che li hanno portati all ...In alcuni audio che ha inviato alle fan di Twitter, l'ex finalista del Grande Fratello Vip 7 ha confermato la rottura con il fidanzato Dal Moro ...