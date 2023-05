(Di martedì 30 maggio 2023) C'è chi infa i compiti a casa e chi dà una mano per diventare più responsabile. Per i figli di Kate Middleton e William d'Inghilterra non ci sono scuse, quando non si va a scuola il tempo deve essere ben suddiviso tra gioco e impegno. Ecco come

Verso la fine di maggio Paul McCartney, Ringo Starr e John Lennon si riuniscono a Esher, nel Surrey, a casa diHarrison per gettare le basi delle canzoni che faranno parteprossimo disco. ......detective con la richiesta di investigare Hustle Adam Sandler veste i panni di un talent scout... Spiderhead Tratto dal racconto diSaunders "Escape From Spiderhead", pubblicato sul New ...Questa volta l'ipotesi arriva daGao , virologo ed ex consiglieregoverno cinese. Una dichiarazione sconvolgente perché si tratta della prima arrivata da chi ha avuto rapporti diretti con ...

George del Galles, che in vacanza lavora nelle stalle Vanity Fair Italia

Tempo di vacanze per George del Galles, la sorella Charlotte e il fratellino Louis. I principini, figli di William e di Kate Middleton, in questi giorni si stanno godendo la pausa di metà semestre e ...Il suo lavoro come Principessa del Galles le richiede di apparire sempre molto professionale mentre svolge i suoi doveri reali. Ma Kate Middleton si destreggia tra il suo carico di ...