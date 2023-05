Genitore strattona e minaccia bimbo di 5 anni: “Non devi litigare più con mia figlia”. Condannato a 800 euro di multa Orizzonte Scuola

E’ bastato un solo mese di riprese per dare conferma alle voci e alle lamentele dei genitori. Un mese di immagini choc, in cui si vede chiaramente la maestra di una scuola ...«Dagli sguardi dei bambini ho avuto la certezza che in classe accadeva qualcosa». Sguardi terrorizzati e pieni di lacrime che raccontavano giorni pieni di insulti, grida e ...