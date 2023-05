Gelato tipo cremino ma MOLTO più buono | incredibilmente delizioso

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 30 maggio 2023) D’estate ilè un dessert irrinunciabile. Proprio per questo non puoi non tentare di realizzare un buonissimofatto in casa. Con poche e semplici mosse potrai realizzare unalle banane e cioccolato buonissimo e facilissimo da preparare. Saràcome quello della gelateria e si scioglierà in bocca regalando al palato di chiunque un sapore unico. Sarà cremoso e cioccolatoso. Una bontà che non puoi proprio perderti. Per preparare un buonalla banana fatto in casa abbiamo bisogno di: 200 ml di panna liquida 2 cucchiai di zucchero a velo 30 ml di olio 200 gr di cioccolato al latte 330 gr di yogurt alle banane 2 banane Preparazione Cominciamo a creare il nostrosbucciando le banane per poi tagliarle a rondelle. Successivamente portiamo il ...