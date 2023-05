Gazzetta – Kamada al Milan | trattativa ai dettagli | il colpo giapponese dall’Eintracht

(Di martedì 30 maggio 2023) 2023-05-29 10:29:56Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla rosea: La certezza della qualificazione in Champions stappa il mercato rossonero: il centrocampista dell’Eintracht in arrivo La certezza della prossima Champions, acquisita con una giornata di anticipo, potrebbe stappare in termini pratici il mercato estivo rossonero. Ilsta già battendo diverse piste in diverse zone del campo da diverse settimane ma c’è un nome vicinissimo alla fumata bianca. È quello – come anticipato nei giorni scorsi dalla– di Daichi, 26enne centrocampista offensivo in uscitain scadenza di contratto. Ovvero senza costi di cartellino. Presto le visite — Un nome che circolava già da un po’, con un evidente ottimo rapporto costi-benefici, dal ...

U n samurai per coprire tutto il centrocampo. Dopo la qualificazione alla prossima Champions League, Stefano Pioli inizia a sorridere anche per il Milan che verrà con l'affareormai ai dettagli. Il giapponese sarà il primo rinforzo della campagna acquisti rossonera e potrà offrire al Diavolo diverse soluzioni. Dal punto di vista tecnico, ma anche tattico. Abbonati, ...... il dato nel documento per gli investitori Milan -, ci siamo! Affare ai dettagli, sarà il primo colpo PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano...I primi colpo sono a parametro zero: oltre al portiere Sportiello dall'Atalanta, è in arrivo dall'Eintracht Francoforte il trequartista giapponese. Come si legge sulladello Sport , ...

Gazzetta - Milan, è fatta per Kamada: visite mediche nei prossimi giorni Milan News

Daichi Kamada, molto vicino al Milan in questo calciomercato estivo, è un giocatore di sostanza e qualità. Le sue reti con l'Eintracht Il Milan è un ad un passo da… Leggi ...Il Milan si sta già muovendo sul mercato per la prossima stagione, anche se manca ancora l’ultima giornata di Serie A. In entrata, il nome più caldo in questo momento è quello di Daichi Kamada, centro ...