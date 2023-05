Galliani | “A Istanbul tiferò Inter Su Ibrahimovic al Monza…”

...del calcio che non hanno voluto mancare alla presentazione dell'autobiografia di Adriano... Ha detto che tiferà Inter adCi lega un rapporto di stima, il fatto che venga mi riempie di ...Non si può fare a meno di Berlusconi e, ma anche di Palladino. 'Assolutamente sì. Finiamo ... Questa volta ac'è l'Inter 'Sono stato invitato dall'UEFA, andrò assolutamente adBeppe Marotta ha parlato al teatro Manzoni di Milano per la presentazione del libro di' Le memorie di Adriano G'. L'ad nerazzurro lo ha indicato come ' miglior dirigente ...venga a...

Galliani: 'Lunedì la firma di Palladino col Monza, a Istanbul tiferò ... Calciomercato.com

L'ad del club brianteo ha parlato a margine della presentazione del suo libro "Le memorie di Adriano G.": tra i temi toccati anche il patteggiamento della Juventus ...'L'esperienza al Monza E' un'emozione grande, qualcosa di impossibile da pensare'.MILANO (ITALPRESS) - 'L'esperienza al Monza E' un'emozione ...