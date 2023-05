Futsal | spettacolo al ‘Palasele’ | Napoli passa contro la Feldi in gara 1

Leggi su anteprima24

(Di martedì 30 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti Una partita spettacolare, che sarà ricordata per molti anni quella andata in scena al Palasele traEboli e. La1 delle semifinali Scudetto 2023 delitaliano termina ai tempi supplementari con la rete di Salas che sigla il 2-3 e regala ai partenopei il primo punto della serie. Unamai doma che esce a testa altissima in unadove le volpi avrebbero meritato molto di più, ma non è riuscita a concretizzare le tante occasioni create. Nella splendida cornice del pubblico del Palasele, laEboli parte con qualche affanno subendo l’assalto dei partenopei con Fortino che trova il vantaggio con un tiro da fuori area dopo 3 minuti. Salvo Samperi capisce la gravità del momento e ...