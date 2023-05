FURTO DEL CELLULARE | TI SEI PREPARATO SE DOVESSE ACCADERE?

Leggi su analisideirischinformatici

(Di martedì 30 maggio 2023)del: cosa fare subito dopo o cosa fare prima (pronti ad agire in caso dio smarrimento del telefono)Ilcontiene la nostra vita, ecco perchè proteggerlo è davvero importante. In questa guida vi indicheremo cosa fare subito dopo ilo smarrimento del vostroe cosa sarebbe opportuno compiere adesso, quando ancora è possibile, per ritrovare subito il vostro smartphone android o iOS in caso di necessità. COSA FARE SUBITO DOPO ILDELCollegarsi a questa pagina google localizza android click qui per provare a trovare il dispositivo tramite il servizio di google ( che vi permette di far squillare il telefono per 5 minuti, di attivare subito il blocco del dispositivo o di resettarlo da remoto ). ...