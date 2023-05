“Fuori dall’Isola dei Famosi” Ilary Blasi | filtra la voce choc | “Pier Silvio Berlusconi scontento”

(Di martedì 30 maggio 2023) L’ombra disul futuro diall’Isola dei. È passato poco più di un mese dall’intervento dell’amministratore delegato di Mediaset dopo quello che aveva visto al Grande Fratello Vip 7. Il reality condotto da Alfonso Signorini quest’anno ha vissuto delle dinamiche piuttosto ‘tossiche’, bel al di sopra dei pur elevati livelli di trash a cui nel corso degli anni pare si siano tutti abituati. Tutti tranne lui, ovvero chi prende l’ultima decisione. Sulle mosse diriguardo il GF Vip è intervenuto poco tempo anche la showgirl ed ex gieffina Carolina Marconi che ha dichiarato: “Ha fatto benea mettere un po’ ...

...città. Si scoprirebbe la Cagliari del mare, approdo ...raccontano e illustrano 750 monumenti in oltre 60 comuni dell', 53 ...'alto si vedono il mare con il porto e in fondo Poetto, la ...... che vanno'azzurro al verde smeraldo. Ad appena un ... mentre, pocodal centro abitato, si incontrano le dune di sabbia ...gran parte della costa è l'area marina di Capo Caccia -Piana , ...Nonostante tutto, ha fatto una buona. Cristina Scuccia " ...puntata pare essere tornato il sereno tanto che salva Marco'...entrato in gioco e anche quando Ilary gli chiede chi vorrebbe...