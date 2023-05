(Di martedì 30 maggio 2023)– Serata diper gli abitanti della zona di Pleiadi, a causa di una forte esplosione proveniente dalla palestra della scuola di via Varsavia. La situazione ha destato preoccupazione tra i residenti, tanto che è stata subito data l’allerta alle autorità competenti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e un mezzo della Misericordia di, che hanno raggiunto il luogo dell’esplosione in pochi minuti. La segnalazione di una colonna di fumo ha fatto temere il peggio, ma fortunatamente non si è verificato alcun incendio. Secondo le prime indicazioni, sembra che l’esplosione sia stata causata da un petardo. Dopo un’attenta ispezione del luogo, infatti, non è stato riscontrato nessun segno di incendio o di danni rilevanti. Tuttavia, l’episodio ha comunque creato ...

Perché lo sopportano poco in questa scuola ed hache lo licenzino se non arriva in tempo. Si ... Vieni aalle 8 al Ristorante Il Pescatore. Però prima mi chiese: 'Ce l'hai la macchina&...Allo stesso tempo, gli investigatori stanno analizzando la situazione economica della famiglia che nel comune digestisce alcune attività. Non è stato infatti ancora escluso neanche il ...L'aereo decollò dacon cinque ore di ritardo, alle 4.40 del mattino. A guardarla dal ... guardando dal minuscolo finestrino, lo spettacolo era così avvincente che spazzò via ogni: prima ...

Fiumicino, paura a Pleaidi: un'esplosione mette in allarme il quartiere Il Faro online

Spettacolo a Fiumicino, dove i cigni reali sono tornati ancora una volta a “passeggiare” per le spiagge, inoltrandosi anche nel canale dei pescatori. Da qualche giorno gli splendidi esemplari di cigni ..."Il sospetto è che lo svilimento del ruolo degli eletti e della dirigenza pubblica sia un disegno tenacemente perseguito..." ...