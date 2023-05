Fisco | bandite da ddl società nautiche senza impresa | l’esperto | “Si risolve con multi-usufrutto”

Leggi su italiasera

(Di martedì 30 maggio 2023) (Adnkronos) – La legge delega al Governo per la riforma fiscale 2023 all’articolo 9 bandisce leproprietarie di unità navali da diporto chepagare l’Iva esercitano, in modo illegittimo, un’attività di mero godimento (personale/familiare) e non un’effettiva attività d’. Un’azione di contrasto questa alla evasione fiscale di tanti diportisti italiani che potrebbe innescare un processo di soluzione del fenomeno ed anche sviluppo della nautica da diporto se fossero tenuti anche in conto “gli istituti della divisione in 24 carati della proprietà navale e dell’– ndr), attraverso cui indirizzare un intervento di incentivo creativo alle, che già possiedono o che intendono ...