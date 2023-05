Fiorentina in casa Sassuolo | venerdì alle 20 | 30 E Franchi aperto ma a pagamento per la finale di Conference

Si comincia già venerdì sera con Sassuolo -. Andiamo subito a vedere i consigli per il ... i nomi per il reparto arretrato Per il reparto arretrato a tre, restiamo inrossonera e ...Il tecnico dellaè stato molto chiaro: fino alla finale di Conference, non se ne parla ... Inoltre, inviola, c'è attesa per comprendere come Alberto Aquilani possa gestire la prima ...... quinti a quota 61, saranno impegnati innel derby lombardo contro il Monza. Discorso a parte ...- CONVOCATI - ARBITRI - PAGELLE - PRONOSTICI Venerdì 2 giugno 2023 20.30 Sassuolo -...

FIORENTINA, Il programma odierno in casa gigliata Firenze Viola

Intervenuta ai canali ufficiali del club, Rachele Baldi, portiere della Fiorentina Femminile, ha parlato della sua crescita nel mondo del calcio, oltre che di Viola Park e sulla scelta di vestire la m ...L'iniziativa è organizzata in collaborazione col Comune di Firenze e con le associazioni Giglio Amico, Glorie Viola e Museo Fiorentina. "Siamo lieti di avere concesso la sala d'Arme di Palazzo Vecchio ...